João Sousa andava “a arrastar” uma fratura no pé

O tenista português João Sousa, 62.º da hierarquia mundial, anunciou hoje o fim da temporada 2019 devido a uma fratura no pé.

“Depois de algumas semanas a arrastar problemas no meu pé esquerdo, vou ser forçado a dar por finalizada esta temporada de 2019 devido a uma fratura no pé que me vai impedir disputar o último torneio do ano”, escreveu o tenista na sua página na rede social Facebook.

João Sousa, que no sábado não passou o ‘qualifying’ do torneio de Basileia, falhará assim o Masters 1000 de Paris, que começará no próximo dia 26.

Numa curta mensagem, o tenista agradece o apoio recebido ao longo da época: “Depois de mais uma temporada muito exigente a muitos níveis, queria agradecer-vos o forte apoio durante o ano, especialmente nos momentos mais difíceis. Para o ano voltaremos mais fortes!”.