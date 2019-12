O Open da Austrália será o último ato de Caroline Wozniacki

A tenista dinamarquesa Caroline Wozniacki, líder do ‘ranking’ mundial entre 2010 e 2012, anunciou esta sexta-feira que terminará a carreira em janeiro de 2020, após o Open da Austrália, onde conquistou o seu único título em torneios do Grand Slam, em 2018.

“Vou-me reformar do ténis profissional após o Open da Austrália, em janeiro”, escreveu Caroline Wozniacki, de 29 anos, atual n.º 19 do ‘ranking’ mundial de singulares, na sua conta oficial na rede social Instagram.

Wozniacki liderou a tabela feminina durante 67 semanas, entre 2010 e 2012.

A antiga número um mundial, vencedora de 30 títulos da WTA, confirmou a intenção de terminar a carreira profissional, que iniciou apenas com 15 anos, para se dedicar a outras prioridades, como a família e viajar, além de um projeto futuro para combate a uma doença que a própria sofre, a artrite reumatoide, que a limitou na última temporada, ainda que Wozniacki assegure que o adeus "nada tem que ver com questões de saúde".

"Com 30 títulos WTA, tendo sido número 1 do ranking durante 71 semanas, com uma vitória nas finais do WTA, três participações no Jogos Olímpicos, numa delas como a porta-estandarte do meu país, e com o título no Open da Austrália em 2018, atingi tudo o que poderia sonhar no court. Sempre disse a mim própria que quando houvesse coisas fora do ténis que quisesse fazer mais, era altura de parar. Nos últimos meses percebi que há muito mais na vida que gostaria de atingir fora dos courts", escreveu a tenista numa longa mensagem nas redes sociais.