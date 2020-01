“Nunca tinha sentido isto”: Dalila abandonou o Open da Austrália com dificuldades em respirar por causa do fumo dos incêndios

Com dificuldades em respirar e tosse intensa, a tenista eslovena Dalila Jakupovic viu-se obrigada a abandonar o encontro da primeira ronda de qualificação do Open da Austrália, em Melbourne, esta terça-feira. “Nunca tinha sentido isto antes, estava com muito medo”, justificou a atleta, que até começou a partida a ganhar — 6-4 no primeiro set frente à suíça Stefanie Vogele.

A causa do ataque de tosse e do medo de Jakupovic foi o fumo intenso e a fraca qualidade do ar que se respira por esta altura em algumas regiões da Austrália, país há várias semanas fustigado por incêndios florestais de grandes dimensões. A cidade de Melbourne fica no estado de Victoria, um dos mais afetados, com níveis de poluição de ar considerados perigosos, que levaram as autoridades a recomendar aos habitantes que passassem o maior tempo possível em espaços fechados.

Na manhã desta terça, o estado do ar agravou-se de tal forma que surgiram pedidos para que as partidas do torneio do ATP fossem adiadas, ideia inicialmente recusada pelo diretor do Open da Austrália, Craig Tiley. Horas depois, Dalila Jakupovic caía de joelhos no court australiano. “Estava com medo de entrar em colapso. Por isso fui ao chão, porque não aguentava mais andar. Quando estava no chão, era um pouco mais fácil respirar”, disse ainda a eslovena, de 28 anos.

As imagens da ESPN são elucidativas.

Jakupovic não foi a única jogadora afetada pela qualidade do ar na Austrália — Eugenia Bouchard e Xiaodi You apresentaram problemas no final do encontro entre ambas, bem como Maria Sharapova, antiga número um mundial, que ao contrário das outras jogadoras, viu a sua partida contra a alemã Laura Siegemund ser interrompida, ao fim de mais de duas horas de embate. Os árbitros consideraram que não havia condições para continuar o jogo e deram-no como empatado.