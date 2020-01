Favoritos entram no Open da Austrália com vitórias arrasadoras

Roger Federer venceu esta segunda-feira o seu primeiro encontro no Open da Austrália, contra o norte-americano Steve Johnson, avançando assim para a segunda ronda deste ‘Grand Slam’.

Federer, terceiro no ‘ranking’ ATP, venceu o norte-americano pelos parciais 6-3, 6-2, 6-2. O suíço de 38 anos precisou de ‘apenas’ uma hora e vinte e um minutos para derrotar o 75.º do ranking ATP, no encontro que foi disputado na Arena Rod Laver.

Federer, que já venceu por seis vezes o ‘Grand Slam’ australiano, enfrentará na próxima ronda o vencedor do encontro entre o francês Quentin Halys e o sérvio Filip Krajinovic.

Veterana Williams e jovem Osaka sem problemas para avançar

Já Serena Williams também iniciou a participação no Open da Austrália com uma vitória em dois ‘sets’ e em menos de uma hora, contra a russa Anastasia Potapova.

Williams, de 38 anos, uma das principais candidatas ao troféu, venceu Anastasia Potapova, 90.ª do ‘ranking’ WTA, pelos parciais 6-0 e 6-3 em 58 minutos.

A norte-americana, nona no ranking WTA e oitava cabeça-de-série do ‘Grand Slam’ autraliano, vai defrontar na segunda ronda a vencedora do encontro entre a eslovena Tamara Zidansek e a sul coreana Na-Lae Han.

Também a jovem japonesa Naomi Osaka entrou hoje a vencer, ao derrotar a checa Marie Bouzkova pelos parciais 6-2, 6-4.

Naomi Osaka, 4.ª no ‘ranking’ WTA e campeã em título do 'Grand Slam' australiano, entrou com o ‘pé direito’ na competição, precisando de uma hora e vinte minutos para vencer Marie Bouzkova, 59.ª no ‘ranking’.

A nipónica de 22 anos vai enfrentar na segunda fase a chinesa Saisai Zheng, atual 42.ª no ‘ranking’ WTA.