Campeã ou racista? Martina Navratilova e John McEnroe querem que a Margaret Court Arena mude de nome. E invadiram um campo em protesto

Parecia apenas mais um jogo de exibição, daqueles que vão ocupando os courts mais escondidos do Melbourne Park, onde todos os anos se realiza o Open da Austrália. Daniela Hantuchova, Nicole Bradke, Mary Joe Fernandez e Martina Navratilova terminavam de trocar umas bolas para entretenimento dos fãs na 1573 Arena quando Navratilova subiu à já vazia cadeira do árbitro para fazer um pedido: que a Margaret Court Arena, terceiro maior court do Melbourne Park, fosse renomeada Evonne Goolagong Arena.

Antes de mais, um pouco de contexto: Margaret Court e Evonne Goolagong são as duas maiores tenistas da história da Austrália. Court é mesmo a recordista de títulos em torneios do Grand Slam, com 24 triunfos, ainda que apenas 11 na Era Open. Serena Williams é quem está mais perto da australiana, com 23 títulos.

Em condições normais, Margaret Court, hoje com 77 anos, seria uma espécie de decana do ténis, uma personagem a quem se fariam as maiores e mais belas homenagens, um pouco à semelhança do estatuto de Rod Laver, seu compatriota, tenista que dá nome à arena principal do Melbourne Park e ídolo de Roger Federer, que até criou uma competição com o seu nome há um par de anos.

Acontece que Margaret Court tem tanto de currículo e de feitos para a história do ténis como de ideias preconceituosas e declarações desastrosas. Ultra-religiosa e fundadora de uma igreja pentecostal, Court sempre tornou bem públicas as suas críticas aos direitos da comunidade LGBT e a sua oposição ao casamento entre pessoas do mesmo sexo. Em 2017, por exemplo, boicotou a companhia aérea australiana Qantas por esta apoiar os movimentos pelos direitos LGBT.

GREG WOOD/Getty

Bem antes disso, ainda durante os seus anos no ativo, Margaret Court deu vivas ao regime do apartheid, afirmando que a África do Sul tinha a questão da raça “muito mais bem organizada do que qualquer outro país” e sobre Martina Navratilova disse em 1990 que era “muito triste as crianças estarem expostas à homossexualidade”.

Desde que a organização do Open da Austrália deu o nome de Margaret Court ao antigo Show Court 1, em 2003, que não faltam vozes a pedir que tal decisão seja revertida. E este ano, um dia depois de uma muito desconfortável cerimónia em que Court foi agraciada pelo 50.º aniversário do seu Grand Slam (em 1970 ganhou todos os majors do ano), duas das mais influentes antigas estrelas do ténis resolveram fazer mais do que falar.

Voltando à 1573 Arena. Poucos segundos depois de pegar no microfone e apelar mais uma vez à organização do Open da Austrália para deixar cair o nome de Margaret Court e trocá-lo por Evonne Goolagong, australiana de origem aborígene e a primeira mulher a ser campeã num major após ser mãe na Era Open (Wimbledon 1980), Martina Navratilova terá sido silenciada. Ou, pelos menos, o microfone deixou de funcionar. Mas a norte-americana, uma das primeiras atletas a assumir a homossexualidade, no início da década de 80, não estava sozinha. A ela juntou-se John McEnroe e os dois abriram uma tarja com a inscrição “Evonne Goolagong Arena”.

Já durante esta edição do Open da Austrália, John McEnroe, no seu espaço na Eurosport, pediu encarecidamente a Serena Williams para tirar Margaret Court do topo da lista de tenistas com mais títulos do Grand Slam. “Só há uma coisa maior do que a lista dos feitos de Margaret Court no ténis: a sua lista de declarações ofensivas e homofóbicas”, começou por dizer o norte-americano. “Serena, faz-me um favor: ganha mais dois títulos do Grand Slam este ano e chega aos 25, assim podemos deixar Margaret Court e as suas ideias ofensivas no passado, onde ambas pertencem”.

Organização em brasa

A forma como se deve lidar com o assunto Margaret Court é melindrosa e divide o mundo do ténis: há quem defenda que os seus comentários são de tal maneira ofensivos que a antiga tenista não deve ser glorificada, mas também há quem seja da opinião que apenas os seus feitos enquanto tenista devem ser levados em consideração.

Tanto o governo australiano como a organização do Open da Austrália defendem a permanência do nome de Court na arena e Martina Navratilova e John McEnroe foram advertidos após o protesto desta terça-feira.

“Abraçamos a diversidade, a inclusão e o direito de toda a gente ter a sua opinião, bem como o direito de a tornar pública. Mas o Open da Austrália tem regras e protocolos que devem ser seguidos por qualquer adepto, jogador ou convidado que esteja nas nossas instalações”, começou por dizer a Tennis Australia em comunicado, defendendo a necessidade de manter “a integridade do evento”.

“Dois convidados de alto perfil quebraram esse protocolo e estamos a discutir o assunto com eles”, remata a declaração.

Não se sabe ao certo se Martina Navratilova e John McEnroe serão punidos pelo protesto. O antigo sete vezes campeão de torneios do Grand Slam, de 60 anos, parece pelo menos continuar a merecer a confiança da organização para ser um dos entrevistadores de serviço no final dos jogos na Rod Laver Arena: foi McEnroe a falar com Novak Djokovic depois do sérvio garantir um lugar nas meias-finais, num jogo realizado já depois do comunicado da Tennis Australia vir a público.