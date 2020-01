Dominic Thiem: de esquerda em esquerda, até eliminar Nadal

Não é de agora, que a conversa é cíclica, vai e vem a cada Grand Slam, um vício provocado por estes tempos, cada vez mais prolongados pelos três de uma vida airada só para eles, que há mais de uma década dividem qualquer torneio em que participam. Especialmente, Roger Federer e Rafael Nadal, o yin e o yang que sempre estão a batalhar no court, na superação e nos títulos, com particular atenção para este último ponto.

O suíço ganhou 20 torneios dos maiores que há, o espanhol vai em 19, são dois gatos a jogarem um jogo do qual são donos e no qual apenas deixam jogar outro, Novak Djokovic (16). Todos os restantes são ratos não a fugirem, mas a perseguirem-nos, há várias gerações e fornadas consecutivas de jogadores, tentando serem eles destroná-los, e não só a idade, sozinha, a fazê-lo, pois Federer está com 38 anos, Djokovic tem 32 e Nadal vai nos 33.

Mesmo cadente, porque um corpo a envelhecer é uma capacidade competitiva a decair, do suíço, do sérvio e do espanhol ainda se espera que cheguem às meias-finais ou à final - tirando um deles - de qualquer Grand Slam e, por mais genial que estivesse a ser Dominic Thiem, não seria expetável que chegasse aos quartos-de-final do Open da Austrália e tomasse os dois primeiros sets de assalto (7-6, 7-6) contra Nadal.

O frenético jogo de pés do austríaco fê-lo acelerar todas as bolas em que tocou, disparando mísseis chapados da esquerda que manteve o espanhol no fundo do court e o devolveu, com passing shots de ângulos cerrados, à linha de fundo nas vezes em que ousou subir à rede. Thiem errava menos vezes, encostava mais pancadas junto às linhas do campo de Nadal e apenas cedeu no terceiro set, quando o espanhol o quebrou para prolongar a sua sobrevivência, já depois de o austríaco vacilar no serviço, com um match point.

"Foi uma situação dura mentalmente, não consegui lidar."

Clive Brunskill/Getty

Thiem admitiria, depois, que hesitou, pensou em mudar de estratégia, magicou demasiadas coisas na cabeça, mas, no quarto ato, manteve a pressão na esquerda de Nadal, batendo muitas pancadas cruzadas e nunca tirando força às bombas chapadas da sua esquerda a uma mão. O espanhol nunca logrou forçar quebras de ritmo quando apontou bolas a esse lado do corpo do austríaco.

Aos poucos, notou-se um Nadal um quê nervoso, a demorar ou a apressar-se nos pedidos de challenge, a ter erros não forçados dos quais ele e os restantes dois do Olimpo tenístico costumam ser imunes. Voltaram a chegar a um tiebreak, no qual Thiem acusou todas as pressões, ansiedades e nervos de estar à beira de um bom precipício - Nadal, que só defrontara uma vez em piso rápido, e a hipótese de chegar pela primeira vez às meias-finais do Open da Austrália, entravam-lhe na cabeça.

O austríaço desperdiçou mais dois pontos para fechar o encontro. Apenas o conseguiu ao terceiro, numa bola frouxa e a morrer de confiança de Nadal, contra a rede. O espanhol arrumou as coisas e procurou logo o refúgio do balneário, o austríaco exultou de alívio e queixou-se "dos pequenos demónios dentro da cabeça" que o fizeram tremer nos derradeiros pontos e adiar a primeira meia-final da carreira em que será o tenista mais velho em court.

Ele tem 26 anos, Alexander Zverev está nos 22, no outro emparelhamento estão Federer e Djokovic e aí estão os sintomas de que a aura dos míticos ainda se vai mantendo - a vitória de Thiem foi estrondosa, merecida e incrível de se ver, mas forçou-o a suar em três tiebreaks entre quatro sets para ser melhor do que um tenista que já não está no seu melhor.