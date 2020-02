“Estou ansioso por criar novas memórias em Portugal”. Stefanos Tsitsipas está de regresso ao Estoril Open

Poucos dias depois de anunciar o canadiano Felix Auger-Aliassime, atualmente o melhor jogador sub-20 do ranking mundial, a organização do Estoril Open revela o regresso de Stefanos Tsitsipas ao único torneio do circuito ATP disputado no nosso país. O carismático grego, 6.º do Mundo, está assim de volta ao Clube de Ténis do Estoril, onde foi campeão na última edição da prova.

“O Estoril é um lugar muito especial para mim e estou ansioso por criar novas memórias em Portugal, depois de no ano passado ter vivido um dos melhores momentos da minha carreira até então”, palavras de Tsitsipas à organização do Estoril Open, que garante assim o seu primeiro top 10, num quadro principal que também já tem confirmada a presença, como habitualmente, de João Sousa.

Stefanos Tsitsipas, de 21 anos, terminou a última temporada com uma vitória nas ATP Finals. No entanto, o início de 2020 não tem corrido da melhor forma ao jovem grego, que depois de uma ATP Cup discreta, perdeu na 3.ª ronda do Open da Austrália.