Não é só meia-final, é melhor que isso: Pedro Sousa garante primeira final ATP da carreira

A vitória frente a Thiago Monteiro nos quartos de final do torneio de Buenos Aires já tinha garantido a Pedro Sousa o seu melhor resultado da carreira, mas o número 2 nacional já sabe que vai sair da capital da Argentina com um feito ainda mais assinalável, ainda para mais quando entrou no quadro principal da prova como lucky loser, depois de perder ainda na fase de qualificação.

É o que o número 145 do Mundo beneficiou da desistência por lesão de Diego Schwartzman e passa diretamente para a final do torneio. Aos 31 anos, Pedro Sousa vai estar pela primeira vez na decisão de um torneio ATP, tornando-se ainda apenas no terceiro português a jogar uma final, depois de Frederico Gil e João Sousa.

Pedro Sousa fica agora à espera da meia-final entre Casper Rudd e Juan Ignacio Londero para saber o seu adversário, numa final que se jogará no domingo.