“Sou nova nisto, por isso perdoem-me. Ténis - estou a dizer-te adeus”. Sharapova anuncia retirada aos 32 anos

Maria Sharapova é, a partir desta quarta-feira, uma ex-tenista. A russa, cinco vezes campeã em torneios do Grand Slam, anunciou num ensaio à revista “Vanity Fair” que vai deixar o ténis, depois de vários anos pejados de lesões e ainda de uma suspensão após um controlo antidoping positivo.

“Como é que se deixa para trás a única coisa que conheceste na tua vida? Como é que deixas para trás os courts em que treinaste desde que eras uma miúda, o jogo que amas - o mesmo que te trouxe incontáveis lágrimas e enormes alegrias - um desporto em que encontraste uma família e fãs que te seguiram durante mais de 28 anos? Sou nova nisto, por isso perdoem-me. Ténis - estou a dizer-te adeus”, escreve Sharapova.

No mesmo texto, a tenista russa discorre sobre o início de tudo, em Sochi, na Rússia, até à viagem para a Flórida, para onde se mudou com o pai aos seis anos e o primeiro título em torneios do Grand Slam, com apenas 17 anos, em Wimbledon.

Sharapova chegou a número 1 mundial em 2005, com apenas 18 anos. No ano seguinte venceu o US Open. Em 2008 foi campeã no Open da Austrália, com os dois últimos títulos em majors a surgirem em Roland Garros, em 2012 e 2014. Foi durante mais de uma década a desportista feminina mais bem paga do Mundo.

Os últimos cinco anos foram, no entanto, marcados por muitos problemas físicos e uma insistente lesão no ombro. Em 2016 foi ainda suspensa depois de um controlo positivo a meldonium. O seu último jogo acabou por ser na 1.ª ronda do Open da Austrália de 2020, de onde saiu derrotada - a sua terceira derrota consecutiva em jogos inaugurais em torneios do Grand Slam.

“Não partilho isto para terem pena de mim, mas para vos mostrar a minha nova realidade: o meu corpo começou a ser uma distração”, escreve ainda a agora ex-tenista, que explica que os derradeiros sinais de que não poderia continuar a jogar ao mais alto nível apareceram no último US Open, quando foi obrigada a adormecer o seu ombro meia-hora antes de entrar em campo para conseguir jogar sem dores.

Sobre o futuro, Sharapova não abre portas, frisando que, para já vai aproveitar “as coisas simples” que não podia aproveitar enquanto tenista: “A sensação de estar mais tempo com a família. Demorar-me durante uma taça de café pela manhã. Escapadelas de fim de semana inesperadas. Treinos físicos à minha escolha (olá aulas de dança!)”.

Sharapova termina a carreira com 36 títulos, uma medalha de prata nos Jogos Olímpicos de Londres 2012 e um título na Fed Cup com a Rússia em 2008. Foi a primeira russa a chegar ao topo do ranking WTA, onde esteve durante 21 semanas.