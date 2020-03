Circuito ATP seis semanas parado. Ténis só volta no Estoril Open

O cancelamento de Indian Wells foi só o início. O ATP decidiu cancelar todos os torneios das próximas seis semanas. Torneios como o Masters de Miami ou o Masters de Monte Carlo e o ATP 500 de Barcelona, importantes provas na antecâmara de Roland Garros, são alguns dos torneios que não se irão realizar.

Cancelados estão também os torneios de Houston, Marraquexe e o Open da Hungria, em Budapeste.

O circuito masculino deve regressar a 26 de abril, na semana do Estoril Open e do Open de Munique.

O ATP justifica a medida com a declaração do covid-19 como pandemia pela Organização Mundial de Saúde e também com as restrições às viagens, nomeadamente a proibição de viagens da Europa para os Estados Unidos para os próximos 30 dias.

"Não é uma decisão que tenha sido tomada de forma ligeira e é uma grande perda para os torneios, jogadores e para os adeptos. Mas acreditamos que esta é a decisão responsável, de forma a protegermos a saúde e segurança dos jogadores, staff e comunidade do ténis em geral", diz Andrea Gaudenzi, responsável máximo do ATP, em comunicado.

Gaudenzi diz ainda que o ATP vai "continuar a monitorizar a situação dia-a-dia" e que todos estão ansiosos que o circuito possa "recomeçar quando a situação melhorar".

Sobre o sistema de pontos que poderá prejudicar muitos tenistas, o ATP diz estar ainda a analisar a situação, prometendo novidades para breve.