Nem a catedral da relva resistiu: Wimbledon cancelado devido ao surto da covid-19

"É com uma imensa pena que a administração do All England Club e Comité de Gestão do Wimbledon decidiu esta quarta-feira cancelar o torneio de Wimbledon de 2020 devido às preocupações com a saúde pública decorrentes da pandemia do novo coronavírus". Foi assim que a organização do terceiro torneio do Grand Slam do ano anunciou aquilo que já todos esperavam: Wimbledon não se vai realizar em 2020.

É a primeira vez desde a II Guerra Mundial que o torneio londrino é cancelado e não haverá reagendamento: a 134.º edição fica assim marcada para 2021.

O torneio que é considerado a catedral da relva deveria começar a 29 de junho, mas a preparação para o evento arrancaria em finais de abril, o que levaria um grande aglomerado de pessoas ao All England Club.