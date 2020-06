“Confirmo-te que Roland Garros vai realizar-se”, disse o presidente da federação francesa a Monfils

O torneio de Roland Garros, adiado devido à pandemia de COVID-19, vai mesmo acontecer em setembro e preferencialmente com público, afirmou hoje o presidente da Federação Francesa de Ténis (FFT).

“Confirmo-te que Roland Garros vai realizar-se”, disse Bernard Giudicelli num ‘live’ com o tenista francês Gaël Monfils.

A grande novidade apresentada pelo presidente da FFT foi a intenção de que o único ‘Grand Slam’ de terra batida, que estava agendado para o período de 25 de maio a 07 de junho, mas que deverá disputar-se entre 20 de setembro e 04 de outubro, tenha público nas bancadas.

“A opção que privilegio é a de um Roland Garros com um máximo de público. Em função das condições sanitárias, ajustar-nos-emos às diretivas que nos serão transmitidas pelo governo. É o governo que decide”, referiu, confessando que a organização do ‘major’ francês “não tem muito apreço” pela opção de o torneio se realizar à porta fechada.

“Roland Garros, como todos os grandes torneios, é um encontro entre os jogadores e o público. É essa a magia do torneio”, sustentou.

Todavia, Bernard Giudicelli acredita que as obras recentes no complexo de Porte d'Auteuil, nomeadamente a sua ampliação, e as medidas preconizadas pela organização podem viabilizar “claramente” uma edição “com capacidade reduzida”, que seja, ao mesmo tempo, segura para jogadores e público.

Os circuitos masculino e feminino de ténis estão suspensos, pelo menos, até 31 de julho, devido à pandemia de COVID-19, que, a nível global, segundo um balanço da agência de notícias AFP, já provocou mais de 372 mil mortos e infetou mais de 6,1 milhões de pessoas em 196 países e territórios.