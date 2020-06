“Queridos fãs”, Roger Federer tem uma má notícia para vos dar

E, de repente, Roger Federer revelou ter sido operado pela segunda vez ao joelho direito, o que o obrigará a falhar o resto da temporada. O anúncio foi feito na sua conta no Twitter, numa espécie de carta aos fãs: “Fiz uma segunda artroscopia no meu joelho direito. Agora, tal como aconteceu no arranque da minha época em 2017, vou ficar fora da competição durante o tempo que for preciso para estar a 100%. Vou sentir saudades vossas e do circuito”.

O suíço, o tenista que mais Grand Slams venceu na história da modalidade, já se submetera a uma cirurgia ao joelho, em fevereiro e dissera, então, que por causa da mesma não participaria no Roland Garros, em França - isto, claro, sucedeu antes da explosão da covid-19, que suspendeu praticamente todas as competições desportivas no mundo.

Roger Federer tem 38 anos, é atualmente o 4.º tenista no ranking ATP e conquistou o seu último grande torneio em 2018, na Austrália, batendo o croata Mario Cilic para o efeito; em 2019, perdeu para Novak Djokovic a final de Wimbledon. Voltará em 2021.