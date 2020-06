Covid-19. Djokovic testa positivo. É o quarto infetado saído de um torneio organizado por ele

Primeiro Grigor Dimitrov, depois Borna Coric, a seguir Viktor Troicki e agora Novak Djokovic. Num espaço de dias, quatro tenistas do circuito ATP testaram positivo à covid-19 depois de terem participado num torneio de exibição, o Adria Tour, organizado por Djokovic, o número um do ranking da modalidade.

A informação está a ser avançada pelo jornal francês “L´'Équipe” que recorda, também, os casos positivos de Marko Paniki, preparador físico de Djokovic, e de Kristian Groh, treinador de Dimitrov. Num momento inicial, registe-se, Djokovic recusou fazer um teste por não apresentar quaisquer sintomas; a sucessão de casos forçou-o a emendar a mão.

O Adria Tour, cuja final a ser disputada no domingo foi cancelada após o teste positivo de Dimitrov, gerou polémica por várias razões: primeiro, porque foi permitida a presença de público; segundo, porque não houve qualquer tipo de distanciamento social entre jogadores, staff e adeptos. Foram, aliás, registados vários momentos de abraços, festas e coreografias em discotecas na costa do mar Adriático.

Novak Djokovic, que legitimou a realização do torneio com o número baixo de casos e de mortes no seu país natal, foi amplamente criticado por outros colegas seus, como o australiano Nick Kyrgios e até o escocês Andy Murray, com quem mantém, até, uma relação pessoal próxima. Além de número 1 do ténis, Djokovic é igualmente presidente da associação de tenistas profissionais, uma posição que está a ser posta em causa face aos recentes acontecimentos.