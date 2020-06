Zverev esteve no torneio de Djokovic e prometeu isolar-se. Dias depois foi apanhado numa festa

Alexander Zverev jogou o Adria Tour, o malfadado torneio organizado por Novak Djokovic, e ainda que tenha testado negativo à covid-19 prometeu “seguir as recomendações de isolamento” e, como precaução, continuar “a ser testado regularmente”.

Era esta, pelo menos, a promessa do tenista alemão a 22 de junho, ou seja, há uma semana. Só que a promessa durou pouco: durante o fim de semana, Zverev foi apanhado numa festa na Cote d’Azur francesa, junto a centenas de pessoas, sem qualquer tipo de distanciamento social.

Os vídeos foram publicados pelo designer de moda Philipp Plein, que estava com Zverev na festa onde se encontrava outro tenista, o francês Lucas Pouille. Os registos foram entretanto apagados, mas as críticas ao número 7 do ranking mundial chegaram inclusivamente dos seus fãs.