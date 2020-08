Jogadores da casa no caminho de João Sousa e Pedro Sousa na 1.ª ronda do US Open

O US Open marca o regresso dos torneios do Grand Slam após a paragem da competição devido à covid-19 e João Sousa e Pedro Sousa, os dois representantes portugueses no quadro principal, já conhecem os adversários na 1.ª ronda. O vimaranense, número 66 do ranking ATP, terá pela frente um tenista da casa, o norte-americano Michael Mmoh, atualmente número 184.º ATP e que chega a Nova Iorque com um wildcard. Também Pedro Sousa (110.º ATP) vai enfrentar um tenista convidado, Mitchell Krueger, 197 do ranking masculino.

Será a primeira vez que João Sousa e Mmoh se encontram e o português tentará fazer melhor do que há um ano, quando foi afastado do US Open logo na 1.ª ronda. Pedro Sousa e Krueger também nunca jogaram um contra o outro.

O sorteio do US Open ditou ainda uma 1.ª ronda não livre de perigos para o número 1 mundial, Novak Djokovic, que terá pela frente o bósnio Damir Dzumhur. O mesmo serve para o 2.º cabeça de série, Dominic Thiem, que joga frente ao espanhol Jaume Munar.

No quadro feminino, marcado por muitas ausências entre as tenistas do top 10, a 1.ª cabeça de série, a checa Karolina Pliskova, joga na 1.ª ronda com a ucraniana Anhelina Kalinna. Serena Williams, em busca do 24.º título do Grand Slam na carreira, terá pela frente uma compatriota, Kristie Ahn.

A ação em Flushing Meadows arranca na segunda-feira, dia 31.