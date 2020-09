Djokovic desqualificado do US Open por acertar com bola em juiz

É algo que não se vê todos os dias: um tenista ao mais alto nível a ser desqualificado de um Grand Slam. Foi o que aconteceu, este domingo, a Novak Djokovic, durante o primeiro set do jogo frente a Pablo Carreño-Busta, a contar para os oitavos-de-final do US Open.

Depois de ver o espanhol quebrar o seu jogo de serviço, Djokovic, em fúria, atirou uma bola para longe, só que a bola acabou por acertar na garganta de uma juiz de linha.

Apesar deste gesto não ter sido intencional, e de Djokovic se ter apressado a pedir desculpa, as regras são claras: o tenista teve de ser desqualificado do torneio norte-americano, que já chegou em 2018, 2015 e 2011.

Pablo Carreño-Busta avança, assim, para os quartos-de-final da prova que, em 2019, foi conquistada por Rafa Nadal.