Victoria Azarenka e Naomi Osaka são as finalistas do US Open

A tenista bielorrussa Victoria Azarenka e a japonesa Naomi Osaka vão disputar a final do US Open no sábado, depois de saírem vencedoras das meias-finais, que se disputaram na madrugada desta sexta-feira.

Victoria Azarenka, 27.ª da hierarquia mundial, qualificou-se para a final do US Open, ao derrotar a norte-americana Serena Williams por 1-6, 6-3 e 6-3. A bielorrussa perdeu o primeiro set por uns contundentes 1-6, mas conseguiu dar a volta com um duplo 6-3 contra a norte-americana, oitava do ‘ranking’ mundial, numa partida que durou uma hora e 55 minutos.

A derrota impediu Serena Williams, de 38 anos, de igualar o recorde de 24 títulos do ‘Grand Slam’ da ex-tenista Margaret Court, agora com 78 anos de idade.

Já a japonesa Naomi Osaka, 9.ª do 'ranking' mundial e quarta cabeça de série, qualificou-se para o jogo decisivo após vencer a norte-americana Jennifer Brady (28.ª).

A japonesa bateu a norte-americana, pela primeira vez nas meias-finais de um torneio do 'Grand Slam', em três sets: 7-6 (7-1), 3-6 e 6-3.