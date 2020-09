João Sousa entra no Masters 1000 de Roma. Por sorteio

Derrotado na última ronda de acesso ao quadro principal do Masters 1000 de Roma, João Sousa recebeu pouco depois uma boa notícia. O vimaranense sabia que, apesar da derrota com o norte-americano Tennys Sandgreen, tinha hipóteses de entrar no torneio como lucky loser, já que com a desistência de Richard Gasquet ficava aberta uma vaga no quadro principal.

E assim aconteceu. Para tal, Sousa, 74.º do ranking mundial, teve de ir a sorteio com o outro tenista derrotado na terceira ronda do qualifying, o Mikael Ymer - os dois eram os tenistas com melhor ranking a saírem vencidos nesta fase - e teve mais sorte que o sueco.

Assim, na 1.ª ronda de Roma, mais um dos inúmeros torneios adiados pela pandemia, João Sousa terá pela frente o australiano John Millman, 43.º ATP. Nova oportunidade para o português dar a volta a um ano de 2020 que lhe está a correr bastante mal - ainda não conseguiu ultrapassar a 1.ª ronda de um torneio ATP.