Rafael Nadal não é um nome, uma cara ou um número - é uma lenda

Um Roland Garros disputado em outubro e no meio de uma pandemia seria sempre uma coisa diferente. A humidade e o frio seriam maiores, o que tornaria o piso mais esponjoso e menos permeável aos top spinners, porque a bola ressalta menos nestas circunstâncias; ainda por cima esta bola, que é de um novo patrocinador e tem um peso ligeiramente superior.

Por outro lado, a ausência de público retiraria alguma carga dramática à questão, mesmo que o torneio viesse a ser decidido entre dois dos três melhores tenistas da história.

O que acabou por acontecer.

Rafael Nadal e Novak Djokovic encontraram-se pela 51.ª vez para discutir Roland Garros num contexto que, à partida, favorecia o sérvio, porque nunca é o favorito dos fãs e porque este pó-de-tijolo não estaria nas condições ótimas para o espanhol.

Depois, claro, Djokovic era o único no planeta que conseguia derrotar Nadal em terra batida com alguma consistência (sete triunfos), tinha um pequeno ascendente sobre o maiorquino no um-contra-um (29 - 26) e ainda não perdera realmente um encontro em 2020 (a desqualificação no Open dos EUA fora uma derrota na secretaria).

Só que Nadal é Nadal, um exercício prático da teoria do mindfulness, uma técnica de concentração da qual Djokovic até se diz adepto. Quem a domina está aparentemente sempre a viver o presente, o que dá um jeitaço quando se joga um jogo cujo objetivo é bater a bola como se fosse ao mesmo tempo a primeira e a última vez que o fizesse.

Portanto, Nadal entrou no Philippe Chartrier e para trás ficaram os encontros com Gaston e com Sinner, e a distância sanitária que o fez sentir-se desacompanhado sem a outrora sempre presente família. O que interessava estava à sua frente, do outro lado de uma rede, e era um adversário que o forçara a reinventar-se em ocasiões anteriores.

E partiu.

Perante um Djokovic estranhamente envergonhado e demasiado preso a um plano de jogo - vários drop shots que bateram na tela ou fora das linhas - Nadal impôs-se rapidamente, errando pouco e disparando certeiro. O primeiro set durou pouco, muito pouco, aliás, e ficou 6-0; o sérvio apenas ganharia um jogo já no minuto 55 da final, no segundo set, que ficou 6-2, acentuando um ascendente inesperado do poderoso esquerdino. No terceiro set, Djokovic respondeu a um break point com outro break point, igualou o parcial a 3-3, soltou um grito de revolta, venceu convincentemente o jogo seguinte e ganhou esperança.

Talvez, talvez fosse possível dar a volta a um tipo que não admite reviravoltas.

Só que a história diz-nos que Nadal só se afunda quando o corpo cede irreparavelmente; estando bem, é como atirar uma bola à parede - esta acabará sempre por devolvê-la. Então, quando o encontro entrou na fase decisiva, Nadal quebrou o serviço ao errático Djokovic - acabou a final com 52 erros não forçados - e fechou a conta com 7-5.

Desta forma, igualou Roger Federer (20 torneios Grand Slam), na sua 100.ª vitória em Roland Garros, torneio que conquistou pela 13.ª vez. Não é um número, é uma lenda. Disse ele: “Honestamente, este não é o momento para pensar nos números, em Roger Federer. Isto é apenas um triunfo em Roland Garros, que me diz muito. Isto é uma história de amor que tenha com esta cidade e com este court”.

Sempre no presente.