Thiem ganhou a Nadal e está perto das meias-finais do ATP Finals: "Provavelmente, um dos melhores jogos que já fiz"

O tenista austríaco Dominic Thiem ficou, esta terça-feira, muito perto de se qualificar para as meias-finais das ATP Finals, ao vencer Rafael Nadal em dois longos, exaustivos e muito disputados sets que tiveram de ser decididos em tie-break.

Nem encontro entre dois tenistas que tinham vencido na primeira jornada do grupo Londres 2020, Thiem somou o segundo triunfo e ficou muito perto de garantir o apuramento, algo que pode acontecer ainda esta terça-feira, caso o grego Stefanos Tsitsipas vença o russo Andrey Rublev.

O austríaco, finalista do ATP Finals em 2019 e terceiro do ranking ATP, venceu Nadal, segundo da hierarquia, por 7-6 (9-7) e 7-6 (7-4), em duas horas e 26 minutos - só o primeiro set durou 79 minutos.

Foi a sétima vitória em nove encontros esta temporada contra jogadores do top-10 do ranking mundial e a primeira vez na carreira que Thiem logrou ganhar dois jogos seguidos contra Rafael Nadal, a lenda vida do ténis que tem 20 torneios do Grand Slam conquistados.

Num primeiro set sem qualquer ponto de break, Thiem salvou dois pontos de set no tie-break e acabou por se adiantar, por 9-7. No segundo parcial, Nadal ainda salvou quatro pontos de encontro, três dos quais no seu jogo de serviço, no qual esteve a perder por 0-40.

No final, o austríaco confessou que "foi, provavelmente, um dos melhores jogos" da carreira em piso rápido, comparando-o ao encontro que teve em 2019, também no ATP Finals, contra Novak Djokovic: "Fiquei bastante perto [do nível] desse jogo e o objetivo agora é desfrutar desta vitória".

Na última jornada do Grupo Londres 2020, Thiem defronta Rublev, oitavo do mundo, enquanto Nadal joga com Tsitsipas, oitavo e detentor do troféu do torneio que fecha a temporada.