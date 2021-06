Primeiro Naomi Osaka, agora Ashleigh Barty: Roland Garros fica sem as duas primeiras tenistas do ranking

A tenista australiana Ashleigh Barty, número um mundial, desistiu esta quinta-feira na segunda ronda de Roland Garros, segundo torneio do 'Grand Slam' da temporada, durante o encontro com a polaca Magda Linette.

Já depois de ter sido assistida no final do primeiro 'set', Barty, vencedora do major parisiense em 2019, acabou por desistir quando perdia por 6-1, 2-2, ao fim de 48 minutos.

Linette, 45.ª do ranking mundial, qualificou-se pela segunda vez para a terceira ronda de Roland Garros, na qual vai defrontar a tunisina Ons Jabeur, 26.ª da hierarquia WTA.