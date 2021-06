João Sousa cai à primeira em Wimbledon

Logo ao primeiro dia o torneio de Wimbledon fica sem um dos dois portugueses que estão no quadro principal. Dois anos depois de chegar à 4.ª ronda, o seu melhor resultado em provas do Grand Slam, João Sousa caiu na 1.ª ronda ao perder em quatro sets frente ao italiano Andreas Seppi.

O vimaranense até começou a ganhar, fechado o 1.º parcial em 6-4, mas perdeu os três seguintes por 6-4, 7-5 e 6-2, numa partida longa, com 3h13.

Esta é a sexta vez consecutiva que João Sousa sai na 1.ª ronda de um torneio do Grand Slam. Vencedor de três torneios ATP, Sousa é de momento 120.º do ranking mundial e deverá descer ainda mais com esta derrota.

Pedro Sousa é agora o único representante português em Wimbledon. Joga na terça-feira com outro italiano, Lorenzo Sonego.