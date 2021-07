Roger Federer estará nos Jogos Olímpicos de Tóquio à procura do primeiro ouro individual

O tenista suíço Roger Federer, número oito do ‘ranking’ mundial, vai marcar presença nos Jogos Olímpicos Tóquio2020, anunciou esta segunda-feira o Comité Olímpico do seu país, naquela que será a sua quinta presença no evento.

Recordista de títulos em 'majors' (20), a par do espanhol Rafael Nadal, Federer estreou-se nos Jogos em Sidney 2000, conseguiu uma medalha de ouro em pares em Pequim 2008, ao lado de Stan Wawrinka, e conquistou a medalha de prata em Londres 2012, perdendo a final frente ao britânico Andy Murray.

Esteve também presente em Atenas 2004, sendo eliminado na segunda ronda. Na edição do Rio2016, o tenista, de 39 anos, esteve ausente devido a uma lesão no joelho.

Federer está atualmente a disputar o torneio de Wimbledon, onde vai procurar atingir os quartos de final, numa época em que disputou poucas competições devido a problemas físicos.

Os Jogos Olímpicos Tóquio 2020, adiados para este ano devido à pandemia de covid-19, vão decorrer de 23 de julho a 8 de agosto.