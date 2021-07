Roger Federer eliminado em Wimbledon. E com um 6-0 no último set

Roger Federer foi esta quarta-feira eliminado do torneio de Wimbledon pelo tenista polaco Hubert Hurkacz, que está assim pela primeira vez nas meias-finais do terceiro major do ano.

Hurkacz, 18.º classificado no ranking mundial e 14.º pré-designado, impôs-se a Federer, número oito da hierarquia da ATP e sexto cabeça de série, em três ‘sets’, pelos parciais de 6-3, 7-6 (7-4) e 6-0, após uma hora e 51 minutos de confronto nos quartos de final.

O polaco, de 24 anos, que nunca tinha passado terceira ronda em Wimbledon, vai tentar apurar-se pela primeira vez para a final de um torneio do Grand Slam, frente ao vencedor do encontro entre o italiano Matteo Berrettini (nono do ranking mundial) e o canadiano Felix Auger-Aliassime (19.º).