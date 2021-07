Barty bate Pliskova e sagra-se campeã em Wimbledon

A tenista australiana Ashleigh Barty, número um mundial, venceu este sábado pela primeira vez o torneio de Wimbledon, terceiro torneio do Grand Slam de 2021, ao bater na final da competição londrina a checa Karolina Pliskova.

Barty impôs-se em três ‘sets’ a Pliskova, 13.ª classificada do ranking mundial e oitava cabeça de série, pelos parciais de 6-3, 6-7 (4-7) e 6-3, após uma hora e 59 minutos de confronto. Barty esteve a servir para fechar o encontro no 2.º set, mas acabou por sofrer o break da checa, com Pliskova depois a obrigar a um 3.º set ao vencer o tie-break.

A australiana, primeira cabeça de série, que até este ano nunca tinha superado os oitavos de final da prova londrina em piso de relva, conquistou o segundo ‘major’ da carreira, depois do triunfo em Roland Garros, em 2019.