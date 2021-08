Depois de Wimbledon e dos Jogos Olímpicos, Nadal também falha os Masters de Toronto e Cincinnati: “O pé não está pronto”

O espanhol Rafael Nadal vai falhar por lesão o Masters 1000 de Cincinnati, anunciou esta quarta-feira a organização do torneio, um dia depois do tenista, que falhou Wimbledon e os Jogos Olímpicos, ter também desistido do Masters 1000 de Toronto.

Já na terça-feira, Nadal tinha admitido que “o pé não está pronto” para voltar à competição, pelo que a presença no Open dos Estados Unidos, que começa em 30 de agosto, ainda é uma incógnita.

"Para mim, a coisa mais importante é gostar de jogar de ténis. Hoje, com esta dor, não sou capaz de gostar", referiu.

Depois de ter perdido nas meias-finais de Roland Garros, Nadal falhou a presença em Wimbledon, e também em Tóquio2020, e apenas regressou na última semana, em Washington, caindo na terceira eliminatória, depois de ter ficado isento na primeira.