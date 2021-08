Quando um “sorry” interrompe um jogo de ténis: Medvedev bateu a bola contra Bublik e perdeu o ponto por pedir desculpa

A jogar a qualificação para os oitavos de final do Masters 1000 de Toronto estavam Daniil Medvedev, atual número dois mundial, e Alexander Bublik (39.º). O tenista russo foi quem acabou por vencer a partida, por 4-6, 6-3 e 6-4, deixando Bublik pelo caminho.

Mas não é a vitória que vai ficar para a história, é o momento insólito protagonizado pelos dois jogadores e a árbitra do encontro, a francesa Aurélie Tourte.

A meio do terceiro set, Medvedev atira uma bola que bate contra o corpo do adversário. Este conseguiu continuar a jogada, e o russo apressou-se a pedir desculpa ao tenista do Cazaquistão.

O problema é que, seguindo as regras da modalidade à risca, não é permitido um jogador falar enquanto uma jogada está a decorrer, o que acabou por originar uma advertência sonora (hindrance) a Medvedev.

A situação, que deixa dúvidas porque o russo fala antes de ele próprio bater a bola, acabou por gerar um momento caricato. “Consegues imaginar o quão estúpida é esta decisão?”, perguntou Medvedev a Bublik, sendo que este não conseguiu evitar e riu-se.

No final da partida, durante a conferência de imprensa, o número dois mundial acabou por falar sobre o sucedido.

“Acima de tudo foi um momento divertido, o que é positivo. Se fosse num ponto de break talvez fosse menos divertido. Podem perguntar ao Bublik se o chateei por ter dito ‘Desculpa’. Tenho a certeza que não”, afirmou.