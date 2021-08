Naomi Osaka volta a refletir sobre os últimos meses de luta pela saúde mental: “A escolha de ir lá e jogar, isso em si já é uma realização”

Naomi Osaka e Coco Gauff voltaram a estar frente a frente na passada quarta-feira. No Open de Cincinnati, a japonesa entrou a perder, mas acabou por superar a norte-americana pelos parciais de 4-6, 6-3 e 6-4.

Osaka segue agora para os oitavos do torneio, onde vai encontrar a tenista suíça Jil Teichmann, responsável pela eliminação de Bernarda Pera. Mas antes disso, a tenista passou pela sala de imprensa onde voltou a falar sobre a relação com os meios de comunicação e a forma como vê as conferências de imprensa, às quais deixou de ir durante o torneio de Roland Garros, na altura, disse, para preservar a sua saúde mental.

“Honestamente, penso nisso desde a última vez que me sentei aqui. Estava a pensar porque é que me afetou tanto, o que é que me fez não querer fazer entrevistas em primeiro lugar”, começou por refletir a tenista.

Um pensamento levou a outro e Osaka acabou por se questionar se estaria “assustada” por ver “manchetes de jogadores a perder e depois a manchete no dia seguinte seria como um colapso ou eles já não seriam assim tão bons”. Sendo que a jogadora pensa que, ao se levantar todos os dias, deve acreditar que já está a vencer.

“A escolha de ir lá e jogar, ir ver os fãs que saem para me ver, isso em si já é uma realização. E não tenho a certeza quando, pelo caminho, comecei a não ser sensível a isso. Começou a não ser como um feito para mim. Senti-me ingrata por esse facto”, afirmou a jogadora, realçando que a pandemia acabou por contribuir também para o aumento do stress.

Por fim, Osaka acabou por desvalorizar um pouco a sua situação, comparando-a com outros problemas que o mundo enfrenta atualmente.

“Ver o estado do mundo, como está tudo no Haiti, como está tudo no Afeganistão neste momento, é definitivamente uma verdadeira loucura, e para mim estar apenas a bater uma bola de ténis nos Estados Unidos e ter pessoas a vir ver-me jogar é... não sei, queria ser eu própria nesta situação e não qualquer outra pessoa no mundo”, concluiu.