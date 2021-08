Tal como Nadal e Federer, também Serena Williams falhará o US Open devido a problemas físicos

29 de julho de 2021, Centre Court de Wimbledon. Serena Williams vê-se forçada a retirar-se do embate frente a Aliaksandra Sasnovich devido a uma lesão no tendão de Aquiles da perna direita. A lendária tenista tem dificuldades para andar e abandona o lendário recinto em lágrimas e debaixo de uma ovação de pé por parte do público.

Desde então, Serena, de 39 anos, ainda não voltou a jogar no circuito. E não o fará no US Open, último major da temporada, que tem início marcado para dia 30 de agosto - uma ausência de peso que se junta às de Roger Federer e Rafael Nadal no torneio masculino. A atleta comunicou, numa publicação na sua conta de Instagram, que não marcará presença no torneio que já ganhou por seis ocasiões, a primeira delas em 1999, com somente 18 anos de idade.

“Após ponderar cuidadosamente e seguindo o conselho dos meus médicos e equipa médica, decidi retirar-me do US Open para permitir que o meu corpo recupere completamente da lesão no tendão”, escreveu Serena. “Obrigado a todos pelo apoio constante e pelo amor. Vejo-vos em breve”, prometeu a tenista.

Recorde-se que a norte-americana já havia falhado o US Open em 2017, na altura devido à pausa que fez na sua carreira devido ao nascimento da sua filha. Desde o seu regresso ao circuito, em março de 2018, Serena ainda não tinha estado ausente de nenhum torneio do Grand Slam.

Nas últimas três edições do US Open, Serena, atualmente a 22.ª colocada do ranking WTA, perdeu as finais de 2018 e 2019 para Naomi Osaka e Bianca Andreescu, respetivamente, e a meia-final da passada edição para Victoria Azarenka.

Serena Williams continuará, assim, com 23 torneios do Grand Slam no seu palmarés, menos um do que Margaret Court, a recordista de todos os tempos. O último triunfo da norte-americana num major foi em janeiro de 2017, no Australian Open, derrotando na final a sua irmã, Venus Williams.