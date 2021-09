US Open: Djokovic perde set com jovem de 18 anos, mas segue em frente

O tenista sérvio Novak Djokovic começou o Open dos Estados Unidos com uma vitória sobre o dinamarquês Holger Rune, de 18 anos.

O número um mundial, de 34 anos, que procura neste torneio garantir 21 títulos de Grand Slam, precisou de duas horas e 15 minutos para derrotar Rune. Depois de vencer o primeiro parcial por tranquilos 6-1, o sérvio foi surpreendido pelo jovem, que empatou a partida, ao roubar o 2.º set, por 5-7. Mas a partir daí começou o colapso físico do dinamarquês, com Djokovic a fechar facilmente com 6-2 e 6-1, batendo assim o número 145 do 'ranking' ATP, e que assegurou o quadro principal através da fase de qualificação.

O próximo adversário de Djokovic na segunda volta será outro jovem, o holandês Tallon Griekspoor, que venceu o alemão Jan-Lennard Struff por 2-6, 7-6 (3), 4-6, 6-4 e 7-5, naquele que será o primeiro duelo entre os dois tenistas.