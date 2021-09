US Open. Brooksby ainda assustou, mas Djokovic dá a volta e já está nos 'quartos'

O tenista sérvio Novak Djokovic apurou-se, na segunda-feira, para os quartos de final, ao bater, na quarta ronda do Open dos Estados Unidos, o norte-americano Jenson Brooksby por 3-1.

O número um mundial, de 34 anos, que procura neste torneio garantir 21 títulos em torneios do Grand Slam, derrotou o 99.º do ranking, de 20 anos, com os parciais de 1-6, 6-3, 6-2 e 6-2, em duas horas e 58 minutos.

Djokovic vai defrontar o italiano Matteo Berrettini, número oito mundial, que também bateu o alemão Oscar Otte (144.º).