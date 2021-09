US Open. "Devo vir a receber milhares de ameaças de morte e coisas do género", diz Shelby Rogers após derrota

Shelby Rogers foi derrotada na 4.ª ronda do US Open por 6-2 e 6-1 pela sensação britânica Emma Raducanu, de apenas 18 anos, e no final do encontro previu o panorama das suas redes sociais.

“Devo vir a ter milhares de ameaças de morte e coisas do género, mas, é algo que já estou habituada na minha carreira,” disse a tenista de 18 anos, citada pela BBC.

Rogers é a segunda tenista norte-americana a tocar no tema do abuso online, depois da sua compatriota, Sloane Stephens receber milhares de mensagens abusivas nas suas redes sociais, após a sua derrota em três sets frente a Angelique Kerber.

Rogers, que atualmente ocupa a 43ª posição do ranking mundial e que derrotou a número um do mundo, Ashleigh Barty na terceira ronda, disse: “É uma pena, a às vezes estes comentários ficam-nos na cabeça,” tal como refere a BBC.

No seu perfil no Instagram, a tenista norte-americana publicou um comunicado onde agradece o apoio dos seus fãs, referindo ainda que as “mensagens positivas são mais frequentes do que as negativas.”

Mesmo assim, a Associação de Ténis Feminino (Women’s Tennis Association – WTA) diz estar a trabalhar no assunto de abuso online com uma companhia de gestão, a Theseus.

“A Theseus e o WTA estão a trabalhar em conjunto com as redes sociais para remover essas contas e, se necessário avisar as autoridades locais,” afirmou o WTA, também referido pela BBC.