O "timing perfeito" para Emma Raducanu se tornar numa das atletas mais bem pagas

Nova sensação do ténis mundial, Emma Raducanu poderá tornar-se numa das atletas britânicas mais bem pagas em 2021, depois de conseguir carimbar a sua passagem para a final do US Open. A tenista de 18 anos vai ganhar um pouco mais de um milhão de euros só por ter chegado à final do torneio norte-americano. Este valor é quatro vezes superior aos 256 mil euros ganhos até agora na sua carreira. Se conquistar o título, poderá ganhar mais de dois milhões de euros.

Especialistas de marketing concordam que a jovem adolescente poderá “ganhar muito mais com futuros acordos lucrativos,” refere a BBC. De acordo com a revista de negócios "Forbes", os atletas mais bem pagos do mundo são todos tenistas. Raducanu tem “um enorme potencial”, ela que já é “patrocinada pela Nike e pela Wilson,” assinala o jornal “The Guardian”.

Nigel Currie, consultor de relações públicas e de patrocínios, com especialização em marketing desportivo, diz em entrevista à BBC, que “com a carreira de Serena Williams a terminar, é o timing perfeito e uma oportunidade fantástica para Raducanu".

Tim Crow, consultor de marketing desportivo durante os últimos 30 anos, revelou ao "The Guardian" que a última vez que recebeu tantas chamadas "de grandes marcas foi quando o Lewis Hamilton surgiu no mundo da Fórmula 1". O especialista diz que Raducanu "tem o potencial de se tornar numa das figuras mais queridas do desporto britânico”.

Raducanu é filha de pai romeno e de mãe chinesa, nasceu no Canadá e, com dois anos, mudou-se para Londres. Crow pensa que existem semelhanças com Naomi Osaka, vencedora de quatro títulos do Grand Slam: “Por causa do aspeto multicultural da sua herança, Raducanu apela a vários mercados – não é figura tradicional do ténis britânico”.

A fama de Raducanu já chegou ao mundo da moda, ao realizar uma campanha para a edição de outubro da revista "Vogue". Contudo, os especialistas concordam que a nova sensação do ténis mundial tem de “continuar a ganhar para conseguir capitalizar a longo prazo” o momento que está a viver, refere o “The Guardian”.

Para já, Raducanu vai saltar do 150º posto do 'ranking' mundial para o top 50, quando a classificação for atualizada, na segunda-feira, tornando-se assim na número um britânica.