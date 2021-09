Portugal perde contra a Roménia e falha possibilidade de apuramento para as finais da Taça Davis

A seleção nacional de ténis foi derrotada, por 3-1, pela Roménia, na eliminatória do Grupo Mundial 1 da Taça Davis (a segunda divisão mundial) realizada em Cluj-Napoca. Este resultado dita que a equipa lusa não consiga o apuramento para a fase de qualificação para as finais da Taça Davis.

No primeiro dia da eliminatória, as seleções terminaram empatadas, visto que João Sousa derrotou Filip Cristian Jianu (um triunfo que fez do vimaranense o luso com mais vitórias de sempre na Davis) e Gastão Elias perdeu o seu embate contra Marius Copil, o que levou o duelo para o segundo dia com a Roménia e Portugal com um ponto cada. Na jornada decisiva, os romenos somaram dois pontos e arrebataram o triunfo.

No jogo de pares, a dupla Nuno Borges (em estreia na prova) e João Sousa foi derrotada por Copil e Horia Tecau, um especialista da variante (é o 16º. do ranking ATP de pares, já tendo sido o número 2 e somando 38 títulos na carreira), o que obrigava Portugal a vencer o embate seguinte.

No entanto, João Sousa, atual número 150 do ranking ATP, foi batido por Marius Copil, 250.º colocado da hierarquia, por 6-3, 2-6 e 6-4, ficando, assim, selada a vitória romena.

Com esta derrota, Portugal diz adeus à hipótese de disputar o play-off de acesso às finais da Taça Davis, tendo de disputar, em março do próximo ano, as eliminatórias de manutenção para continuar no Grupo Mundial 1, a segunda divisão da competição.