Tsitsipas disse que não via razões para ser vacinado, mas mudou de opinião: "Vai acontecer certamente ainda este ano"

Aparecia na praia, naquelas do nosso imaginário sobre as belezas insondáveis das ilhas gregas, enquanto dava conselhos acerca da importância de se manter seguro contra a covid-19, por ser o caminho mais curto para podermos abraçar aqueles que nos são mais próximos. Sendo uma das estrelas do desporto helénico, um tipo jovem e imensamente popular entre os adepto de ténis, Stefanos Tsitsipas deu assim força à campanha do governo da Grécia contra a pandemia, na sua fase mais complicada.

Mas os seus atos não corresponderam exatamente as suas palavras.

No mês passado, enquanto disputava o torneio Masters 1000 de Cincinnati, o tenista de 23 anos revelou que não estava vacinado e que não o iria fazer até se tornar obrigatório para competir no circuito. "Sou jovem, tenho menos de 25 anos. Para mim, a vacina não foi testada o suficiente, é algo novo e tem efeitos secundários", disse, sublinhando, no entanto, que não era contra a vacina, mas que não via "qualquer razão" para alguém da sua idade ser vacinado.

A opinião do grego parece, no entanto, ter mudado. Numa recente entrevista à Antenna TV, no seu país, o número 3 mundial revelou que se vai vacinar "certamente ainda este ano". Questionado se a vontade de voltar a uma certa normalidade teria sido a razão essencial para mudar de opinião, Tsitsipas respondeu afirmativamente: "Sim, essa é a razão".

Sendo um dos melhores tenistas do mundo, as palavras de Tsitsipas foram amplificadas e a sua atitude inicial levou a muitas críticas não só dentro da comunidade tenística mas também da parte do governo grego.

"Ele não tem nem o conhecimento nem os estudos nem o trabalho científico que lhe permitam ter uma opinião dessas", disse então Giannis Economou, porta-voz do executivo helénico.