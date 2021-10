Alison Van Uytvanck conquista torneio de Nur-Sultan

A tenista belga Alison Van Uytvanck venceu este sábado o torneio WTA 250 de Nur-Sultan, no Cazaquistão, depois de bater na final a cazaque Yulia Putintseva, num duelo entre as duas primeiras cabeças de série da prova.

Van Uytvanck, n.º 89 do mundo e segunda cabeça de série no torneio, superou Putintseva, número 47 do ‘ranking’ WTA e primeira pré-designada, com os parciais de 1-6, 6-4 e 6-3, num encontro que teve a duração de duas horas e 23 minutos.

Este foi o quinto jogo entre as duas tenistas, com Van Uytvanck a conseguir vencer pela primeira vez Putintseva, que jogava em ‘casa’, depois de derrotas nos quatro duelos anteriores.