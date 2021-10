Paula Badosa "esteve num buraco", sofreu com ansiedade e depressão, mas agora "vive um sonho"

Sejamos sinceros: o gosto por um jogo de direitas profundas, o cabelo aloirado, os olhos cristalinos, a altura acima da média face às restantes jogadoras, a gestualidade muito expressiva no court, até mesmo algumas feições faciais, a roupa escolhida para jogar... Há muito de Maria Sharapova em Paula Badosa. E há muito da lendária tenista russa na espanhola não só por questões que estarão relacionadas com a genética, mas também porque Maria sempre foi a grande referência de Paula, a jogadora que ela, de tanto apreciar, quase chegou a imitar em certos aspectos.

À medida que Badosa ia crescendo, aqueles que acompanhavam a sua progressão foram-se apercebendo dessas semelhanças e enchendo - ainda mais - a cabeça da adolescente com a comparação. Quando, em 2015, venceu o torneio júnior de Roland Garros, Paula, então com 17 anos, assumiu "ser uma grande fã" do estilo de Sharapova. E as páginas dos jornais espanhóis encheram-se com comparações entre a jovem Badosa e a lenda Maria.

Mas já Theodore Roosevelt avisava que "a comparação é o roubo da alegria". E a adolescente Badosa rapidamente se apercebeu disso. "De repente, caí a pique. Geraram-se umas expectativas demasiado elevadas à minha volta. Dizia-se que seria a próxima Muguruza, a próxima Sharapova... Mas, no final de contas, elas são grandes jogadores que ganharam torneios do Grand Slam e eu só tinha 17 anos", disse, em 2020, ao "El País".

Paula não conseguiu aguentar o peso das expectativas depositadas em si. O salto de jovem promessa para tenista que tinha de competir ao mais alto nível do profissionalismo foi demasiado grande para si e a sua cabeça pagou esse preço. "Diziam-me que no ano seguinte já deveria estar entre as melhores e eu não estava preparada para assumir isso. As pessoas meteram-me muitas coisas na cabeça quando eu ainda era muito jovem. Até àquele momento ninguém me conhecia, e a partir dali parecia que tinha de ganhar todos os jogos".

Meses de dúvidas e de cabeça a andar à volta no mundo de viagens solitárias e competição feroz que é o ténis profissional levaram-na a ter "muita ansiedade" e a "sofrer uma depressão". Na referida entrevista ao "El País", Badosa conta que "esteve num buraco" e que não se encontrava "preparada sob o ponto de vista físico e mental" para a alta competição, o que a levou a ter uma "crise pessoal. "Pensava que nada do que estava a fazer tinha sentido".

Até que, em setembro de 2018, Paula, pouco antes de cumprir 21 anos, ligou a Xavi Budó, o homem que durante muitos anos foi tutor de Carla Suárez, uma das melhores jogadoras espanholas da última década. "Ela disse-me que estava destruída e que não sabia se queria continuar a jogar", revelou, também ao "El País", o treinador, que revela que Badosa era "muito auto-destrutiva, emocional e extremista", parecendo um "brinquedo estragado" de tanto ter sido comparada e alvo de expectativas irreais.

Pouco a pouco, Paula foi reencontrando o seu ténis, graças a um "trabalho de recuperação mental, feito pouco a pouco", não só com Budó, mas também com psicólogos que a acompanharam. Badosa "nunca tinha vontade de jogar" e, com a ajuda dos profissionais, "recuperou a auto-estima" e a "força para avançar", num esforço que teve como base "mudar comportamentos no quotidiano".

E, em 2021, os frutos do trabalho estão a ser colhidos, com a atleta a viver os meses da sua consagração definitiva no circuito WTA: começou o ano na posição 70 do ranking, e agora é a 27.ª da hierarquia; venceu, em Belgrado, o primeiro torneio WTA da sua carreira; chegou aos quartos-de-final de Roland Garros, a sua melhor prestação de sempre num major; e acaba de derrotar a tunisina Ons Jabeur para chegar à final de Indian Wells, na primeira vez que chega à partida decisva de um torneio WTA 1000.

A vitória frente a Jabeur foi o seu quarto triunfo seguido frente a tenistas do top-15 mundial. Na final de Indian Wells, Badosa enfrentará Victoria Azarenka, antiga n.º1 mundial e duas vezes vencedora do Australian Open, o que significa que, se vencer o torneio, a espanhola fá-lo-á deixando pelo caminho três antigas vencedoras de Grand Slams, dado que já bateu Barbora Krejcikova e Angelique Kerber.

Depois de travar duras batalhas contra si mesma, Badosa desfruta agora tentando derrotar as melhores jogadoras do mundo. A jogadora assume o "orgulho" por tudo o que tem conseguido, frisando que "mentalmente" sente "uma grande confiança", acreditando "em cada ponto e em cada dia". "Estou muito emocionada por estar na final. Ainda mal consigo acreditar, é uma sensação incrível", resume.

Filha de pais ligados ao sector da moda, Paula nasceu em Nova Iorque, mas cedo se fixou com a família na zona da Costa Brava, em Espanha. Badosa garante sentir-se "parte americana", o que torna ainda "mais especial" estar a viver um dos melhores momentos da sua carreira em Indian Wells, competição disputada na Califórnia.

A espanhola, que já leva 40 triunfos esta época, tornou-se na primeira jogadora do seu país a estar na final de Indian Wells desde Conchita Martínez, que foi vice-campeã em 1992 e 1996. E, a cada vitória, Paula não deixa de recordar onde está a chave do seu êxito, apontando para a sua cabeça num gesto de celebração que já se tornou uma imagem de marca. Badosa não quer esquecer onde está a sua grande mudança.

Se a vida de Paula tem sido, como ela própria diz, uma "montanha-russa", agora a tenista está no ponto mais alto. Indiscutivelmente uma das melhores jogadoras de 2021, a sua consistência de jogo e agressividade têm-na levado a níveis de competitividade que, há poucos meses, eram difíceis de imaginar. Afinal de contas, só em maio deste ano entrou, pela primeira vez, nas 50 primeiras posições do ranking WTA.

O crescimento de Badosa foi feito lentamente, mas recorda-nos da importância da prudência quando falamos de "jovens prodígios" que, na verdade, são mentes adolescentes com as suas dúvidas, medos ou inseguranças. Paula recorda frequentemente a batalha que travou, porque "sofre-se muito em silêncio" e a jogador quer "normalizar" os pedidos de ajuda quanto à saúde mental.

"Passei por momentos muito duros na minha vida: tive depressão e ansiedade quando era muito nova e viver um sonho como este tornar-se realidade é incrível", confessou a jogadora depois do triunfo frente a Ons Jabeur. Paula Badosa continua a idolatrar Maria Sharapova, mas a admiração já não acarreta o peso da comparação, já não é um fardo insuportável. Com a mente liberta, a espanhola tem soltado o seu melhor ténis para mostrar que merece um lugar entre as melhores.