E vão cinco títulos em 2021: Zverev conquista trofeu em Viena

O tenista alemão Alexander Zverev conquistou hoje o torneio de Viena, após vencer o norte-americano Frances Tiafoe, por 7-5 e 6-4, naquele que foi o quinto troféu erguido na presente temporada.

Com a vitória alcançada no torneio de piso rápido, o atual quarto classificado da hierarquia ATP, que superou Tiafoe, 49.º, em uma hora e 36 minutos, passou a ser o tenista nascido na década de 90 (1997) com mais títulos de singulares, somando um total de 18 e ultrapassando o austríaco Dominic Thiem, que tem 17.

Além do troféu austríaco, Zverev conquistou em 2021 o torneio de Acapulco, o ouro olímpico em Tóquio2020 e os Masters 1.000 de Madrid e Cincinnati.