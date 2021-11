Djokovic chegou às ATP Finals, viu o troféu de número um do ano e venceu o primeiro jogo

O tenista sérvio e líder mundial, Novak Djokovic, ganhou esta segund-feira ao norueguês Casper Rudd, oitavo do ranking, na primeira ronda do grupo verde das ATP Finals, em Turim, Itália.

'Nole' impôs-se na primeira partida, mas só no desempate (tie-break), por 7-6 (7-4), seguindo-se um segundo parcial mais cómodo (6-2), ao fim de cerca de hora de duelo, no piso rápido e coberto da cidade transalpina.

Já após levar a melhor do adversário norueguês e de se estrear nesta edição da prova que encerra a temporada do circuito ATP, o sérvio foi presenteado com o troféu que distingue o tenista que acaba o ano como líder do ranking. Houve fotografias-mil, beijos no caneco e sorrisos para a câmara.

Ainda hoje, o grego Stefanos Tsitsipas, quarto do mundo, e o russo Andrey Rublev, quinto favorito, defrontam-se, também incluídos neste agrupamento da prova, que junta os melhores colocados ATP do ano.