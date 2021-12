Comité Olímpico Internacional voltou a falar com Peng Shuai: “Estamos a usar ‘diplomacia suave’”

Horas depois da WTA suspender todos os torneios que organiza na China, o Comité Olímpico Internacional informou que voltou a falar com a tenista chinesa, sublinhando que, tal como na vídeochamada feita a 21 de novembro, Shuai disse estar bem e em segurança.

“Partilhamos das mesmas preocupações que tantas outras pessoas e organizações têm acerca do bem-estar e segurança de Peng Shuai”, começa por dizer o COI em comunicado, revelando que ofereceu à atleta “um apoio alargado” e prometendo manter-se em contacto com ela.

Muito criticado por nada dizer sobre os desrespeitos pelos direitos humanos na China em outras comunicações sobre a antiga n.º 14 do ranking mundial, o COI volta a ser parco em palavras neste novo comunicado, frisando que há “diferentes maneiras de estar bem e em segurança”. Em fevereiro, Pequim recebe mais uma edição dos Jogos Olímpicos de Inverno.

“Temos tido uma abordagem muito humana e centrada na pessoa nesta situação. Por ela ser uma atleta que foi três vezes olímpica, o COI está a endereçar as suas preocupações diretamente às organizações desportivas chinesas. Estamos a usar ‘diplomacia suave’, o que, dadas as circunstâncias e com base em experiências de governos e outras organizações, é o caminho mais prometedor nestes casos de cariz humanitário”, pode ler-se ainda na comunicação.

O COI sublinha ainda que se mantém a ideia de um encontro entre Thomas Bach, presidente do organismo, e Peng Shuai, quando a comitiva olímpica se deslocar para Pequim antes do arranque dos Jogos Olímpicos de Inverno.