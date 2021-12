Nuno Borges conquistou o primeiro torneio Challenger da carreira

Nuno Borges tem 24 anos e esteve de raquete na mão em Antália, na Turquia, durante a semana que finda este domingo e onde vivalma logrou perturbá-lo dentro de um court enquanto o português bateu bolas até uma estreia.

O tenista da Maia conquistou o primeiro torneio Challenger — categoria logo abaixo das provas do circuito ATP — da carreira sem perder um set ao longo da semana. O português ganhou os 10 que disputou e só neste domingo até venceu dois jogos (meia-final e final) consecutivos.

A vitória no Open de Antalya deverá permitir ao tenista português entrar no top 250 do ranking mundial na segunda-feira, quando for feita a próxima atualização da hierarquia. Pelas contas do site "Bola Amarela", Nuno Borges ficará na 228.ª posição, o que lhe dá perspetivas de conseguir uma entrada direta no qualifying do Open da Austrália, primeiro Grand Slam da próxima época que arrancará a 17 de janeiro de 2022.