Rafael Nadal está infetado com covid-19: “Estou a passar por uns momentos desagradáveis”

O tenista Rafael Nadal comunicou esta manhã, nas redes sociais, que está infetado com covid-19. O espanhol testou positivo no regresso a Espanha, depois de disputar um torneio em Abu Dhabi.

O atleta revelou, no Twitter, que fez testes a cada dois dias no Kuwait e em Abu Dhabi, recebendo sempre resultados negativos.

“Estou a passar por uns momentos desagradáveis, mas confio que vou melhorar pouco a pouco. Agora estou confinado em casa e informei as pessoas que estiveram em contacto comigo do resultado”, pode ler-se na sua conta oficial nas redes sociais.

“Como consequência da situação, tenho que ter total flexibilidade com o meu calendário e irei analizando as minhas opções dependendo da minha evolução”, informou o atual número 6 do ranking ATP,

E assegurou: “Manter-vos-ei informados de qualquer decisão sobre os meus futuros torneios".