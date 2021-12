Denis Shapovalov com teste positivo à covid-19 na chegada a Sidney: “Estou a seguir todos os protocolos, incluindo o isolamento”

O tenista canadiano Denis Shapovalov testou positivo para coronavírus na sua chegada a Sidney, Austrália, para jogar a Taça ATP com o seu país, segundo informou o jogador através das redes sociais.

“Olá a todos. Queria apenas informar-vos que à minha chegada a Sidney dei positivo no teste de covid-19. Estou a seguir todos os protocolos, incluindo o isolamento, e tenho avisado as pessoas com quem tenho estado em contacto. Estou atualmente a experimentar sintomas ligeiros e espero regressar ao campo quando puder fazê-lo”, disse o jogador, 14.º do circuito ATP.

Shapovalov tinha jogado há semanas o torneio de exibição de Abu Dhabi, onde terminou em terceiro, depois de ter batido no último jogo o espanhol Rafael Nadal, que anunciou ter dado positivo há alguns dias, assim como o seu treinador, Carlos Moya.

O jogador canadiano chegou a Sidney para jogar a Taça ATP com a sua equipa nacional e depois preparar-se para o Open da Austrália, que será disputado em Melbourne na segunda quinzena de janeiro.