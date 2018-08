Trio de Ataque: João Gobern e Miguel Guedes a caminho da TVI

Falta uma conversa final com a direção da RTP mas João Gobern e Miguel Guedes estão a um passo de mudar da televisão pública para a TVI.

Os dois comentadores do programa desportivo Trio de Ataque, onde Gobern se assume como benfiquista e Guedes como portista, foram convidados pela estação dirigida por Sérgio Figueiredo e, ao que o Expresso apurou, estarão ambos inclinados a aceitar.

"Houve um convite, falta uma conversa final, mas pensamos fechar a decisão o mais tardar este fim de semana", confirmou João Gobern ao Expresso. Sem esconder que o facto de a TVI ter convidado a dupla "pesou, num e noutro".

A ideia da estação de Queluz não é substituir os protagonistas do atual programa de debate futebolístico Prolongamento - onde o benfiquista Pedro Guerra anima acesas discussões com o portista Manuel Serrão e levou mesmo à demissão do sportinguista José de Pina - mas sim lançar um novo formato.

Atualmente, integram o Trio de Ataque, além de Gobern e Guedes, o sportinguista Augusto Inácio. O apresentador do programa é Hugo Gilberto.

Um debate televisivo sobre o mundo do futebol

