As perguntas para 2022: Portugal vai ao Catar? Haverá boicote aos Olímpicos na China? 10 incógnitas sobre Desporto

Vai haver boicote aos Jogos Olímpicos de Inverno na China?

A repressão chinesa contra a minoria uigur em Xinjiang e a diminuição das liberdades em Hong Kong levaram os Estados Unidos a anunciar um boicote diplomático aos Jogos Olímpicos de Inverno. Austrália, Reino Unido, Canadá e Lituânia seguiram o exemplo dos norte-americanos. O Governo português optou por dizer que a questão não se coloca. Faltando mais de um mês para o evento, é possível que a lista ainda engrosse.

João Almeida ganha uma das grandes voltas de ciclismo?

Desde 1979, quando Joaquim Agostinho foi terceiro no Tour de França, que um português não sobe ao pódio de uma grande volta. Na sua primeira época na UAE Emirates, este deve ser o grande objetivo de João Almeida, o que significaria, aos 23 anos, subir um patamar depois do quarto lugar no Giro d’Itália 2020 e da sexta posição em 2021. Além da Volta a Itália, o caldense deverá estrear-se na Vuelta a Espanha e, em qualquer uma das corridas, terminar entre os três melhores seria logo fazer história.