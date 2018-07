Vieira, suplico-te: não vendas o Jota, o Félix e o Gedson aos Wolverhamptons da vida (por Um Azar do Kralj)

Ainda os nossos sub-19 estavam a caminho das meias finais e já uma reportagem de outra publicação online vaticinava: Jota é o próximo Cristiano Ronaldo. Este leitor escavou um pouco mais na esperança de encontrar o pote de ouro e descobriu que afinal não era bem assim. Foi apenas mais uma manifestação da frenética caça aos cliques, tão bem espelhada na trajectória de uma seleção desconhecida da esmagadora maioria das pessoas, pelo menos até saberem que estavam numa final.

Os scouts de sofá do futebol português espumaram da boca perante o arrivismo do adepto que não tem tempo para os sub-19 a não ser que estes ganhem sempre. Quanto aos arrivistas, mandaram os scouts às malvas e aumentaram o volume da tv na esperança de que os golos marcados pelos nossos jovens - e foram muitos - abafassem o som.

Após uma vitória que espelha acima de tudo o poder do futebol português, importa lançar dois reptos. À Federação Portuguesa de Futebol, é pedir que continuem. Para quem como eu assiste com relativa distância às muitas vitórias das nossas seleções, a FPF comporta-se em tudo como uma organização de sucesso, tanto a nível desportivo como humano. Não fala muito, mas farta-se de fazer e ganhar.

O segundo repto é para o Benfica, designadamente para a direcção do clube. É um pedido muito simples: dêem-nos tempo. Sim, eu sei que tempo é dinheiro, em especial neste futebol moderno, mas deixem-nos passar só um bocadinho a sós com estes miúdos. Deixem-nos decorar os nomes deles. Deixem-nos conhecê-los melhor. Deixem-nos celebrar golos e vitórias com eles. E, depois sim, deixem-nos ter saudades deles e passar a década seguinte a suspirar pelo seu regresso contra todo e qualquer pressuposto do futebol moderno.

Por favor. Estou a suplicar, presi. Formámos estes miúdos, que já mostraram ser homenzinhos, dentro e fora de campo. Temos os direitos desportivos, mas, e os deveres? Há uns dias vi uma fotografia do Gedson a olhar para o emblema que tem na camisola. A imagem despertou-me um sentimento de ironia. Não percebi se Gedson estava admirar o símbolo do clube que o viu crescer, ou se estava a verificar em que clube joga. Os direitos desportivos são retalhados por todos, mas os deveres são só de um, o clube, para com o adepto.

Há um momento para tudo na vida. Há um tempo de vida que a todos cabe com maior ou menor sorte, um tempo de jogo que estica e comprime como se a vida inteira coubesse ali dentro, e finalmente um tempo de SAD, que não tem tempo para nada, às vezes nem mesmo para quem a financia. Este é o momento de nos apaixonarmos por uma nova geração de benfiquistas que jogam no clube dos seus sonhos.

Sim, é verdade que o Benfica será sempre maior do que qualquer jogador, mas foram os seus jogadores que o tornaram a escola de formação de ídolos e agremiação singular conhecida como O Maior de Portugal. Por isso suplico-vos.

Os adeptos do Wolverhampton, ou de um Wolverhampton qualquer, podem perfeitamente esperar mais alguns anos até entoarem cânticos aclamando João Félix, Gedson, João Filipe, Florentino, José Gomes e tantos outros que virão. Temos tempo.