O meio-fundista descalço, o carvão vegetal de combustão rápida, a Dyane 2CV do Benfica (por Um Azar do Kralj)

Odysseas

Num plantel alegadamente rico em opções para todas as posições, Odysseas continua a trabalhar arduamente para ser mais do que o melhor por exclusão de partes. Chegou mesmo a inspirar confiança, mas o quarteto defensivo encarregou-se de nos fazer descer à terra.

André Almeida

Neste momento as opções para lateral direito são: a) André Almeida, b) um nigeriano manco (Ebuehi), b) um sul-americano que nunca jogou nessa posição (Salvio). Os erros defensivos cometidos ontem mostram um André Almeida a viver acima das suas possibilidades, mas, mais grave do que isso, uma ligeira sensação de indiferença face às limitações. Deve corrigir acima de tudo a sua ambição. O melhor a que uma Dyane 2CV pode aspirar no Autódromo do Algarve é sobreviver.

Rúben Dias

Se este homem for vendido, devemos pedir ao Governo que accione o estado de calamidade pública. O treinador do Lyon já confirmou o interesse em Ruben Dias e isso deve preocupar todos os benfiquistas. Não é que a sua exibição tenha sido perfeita, mas todos sabemos que nos últimos anos qualquer jogador do Benfica que acerte três passes arrisca-se a ser vendido. Se acertar seis passes, fizer três desarmes no jogo aéreo e ainda liderar um quarteto defensivo, então é menino para sair já hoje por 30 milhões, uma quantia que deverá ser gasta na comparticipação de calmantes para acompanhar o Red Pass 2018/19.

Jardel

Excelente imitação de Luisão logo aos 11 minutos. Uma abordagem incrivelmente optimista a um duelo em corrida com Traoré deixou o capitão Jardel sentado na relva. Depois disso, é provável que tenha realizado uma série de acções defensivas competentes, mas fica a leve sensação de que, como um todo, a nossa equipa neste momento está boa para ser sentada pelos adversários.

Grimaldo

Começou o jogo eufórico depois de ter lido no Twitter que Sarri tinha enviado um observador ao Algarve. Assim que percebeu que era apenas um rumor do Calciomercato, Grimaldo arrancou decidido para uma exibição inconsistente, à imagem da restante equipa.

Fejsa

Depois de ter sido batido algumas vezes em velocidade, Fejsa falou com o árbitro e explicou-lhe que os muitos milhares de emigrantes que se deslocaram ao Estádio do Algarve não estavam lá para ver um sérvio a ser comido de cebolada. A partir daí, foi distribuindo faltas até ao limite das suas capacidades, muito para além dos limites impostos pelas regras do jogo. Sabemos que devemos estar preocupados quando até Fejsa parece um pouco fora dela.

Pizzi

Até os postes das balizas concordarão que Pizzi fez mais uma boa exibição no capítulo ofensivo, como até um poste vê que a sua manobra defensiva carece de afinação, isto se o objectivo for dar na pá a uns turcos sedentos de sangue.

Gedson

Se mais nada tivesse acontecido, esta pré-época já teria valido a pena por nos dar a conhecer Gedson, um jovem de raciocínio rápido e passe desembaraçado que já percebeu que pode ir longe neste Benfica e no futebol em geral. Sinto-me até capaz de elogiar Rui Vitória, mas ainda não percebi se a decisão de o colocar no onze titular é do treinador do Benfica ou de um administrador da SAD. Esperemos até 31 de Agosto para perceber se este miúdo se torna um jogador de futebol ou um activo financeiro.

Salvio

Um dos melhores em campo. Talvez seja hora de aceitarmos, de uma vez por todas, que o nosso lugar é ao lado de Salvio, até um de nós morrer de velhice e o outro cair de desgosto.

Cervi

O melhor que conseguiu na primeira parte foi quase levar um estalo de Memphis Depay, mas até nisso falhou.

Ferreyra

Ainda é cedo para avaliar. Esperemos pacientemente que alguém lhe passe uma bola em condições.

Castillo

Um homem de duas caras. Depois do avançado possante que vimos nos primeiros jogos da pré-época, ontem pudemos conhecer o cepo em forma de armário que não é capaz de segurar uma bola. Um duelo que importará acompanhar ao longo dos próximos meses.

Zivkovic

O segundo golo saiu de um cruzamento seu, daqueles venenosos que nós imaginamos sempre que o vemos sentado no banco de suplentes.

Conti

Aprendeu ontem uma das regras mais importantes da modalidade: nunca assumir que será o André Almeida a resolver o lance.

Jonas

Pior do que um Jonas a voltar de lesão, só um Jonas a negociar a renovação.

Alfa Semedo

O jogador da Guiné-Bissau impressiona pela simplicidade de processos e pela natureza estética que empresta ao jogo, algures entre um meio-fundista que corre descalço para o ouro e um titular de uma seleção africana eliminada nos quartos de final de um mundial. Seja qual for, Alfa Semedo parece bem encaminhado.

Rafa

Esta época decidi abrir o parágrafo do Rafa a anunciantes. Hoje, aproveito para destacar o carvão vegetal marca própria dos Supermercados Apolónia. Continua a ser o de mais rápida combustão e maior durabilidade, permitindo facilmente preparar umas lulas e uns enchidos sem que isso roube fogacidade no momento de grelhar o pampo e o robalo.

Lema

Teve poucas oportunidades para derrubar a ideia feita de que um argentino com 28 anos recém-chegado à Europa não deve ser coisa boa.

Samaris

Aquela falta estúpida do costume.

Yuri Ribeiro

Por enquanto, tem mais hipóteses de calçar se se oferecer para jogar a lateral direito.