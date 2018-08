Obrigado, Jonas (não estranhem o tom de obituário de Um Azar do Kralj)

Mesmo que esconda por vezes a significância que cada uma dessas memórias adquire no retrato completo da sua vida, sob pena de poder soar infantil, o adepto anseia por circunstâncias que o façam sentir-se vivo novamente. Todo o adepto de futebol apaixonado é um garimpeiro. O seu ouro, depois de limpo e passado pela peneira do tempo, está em cada memória construída. São episódios da vida de um clube, como o campeonato conquistado uma década depois, ou o primeiro tetracampeonato e sabe Deus se não será o último enquanto formos vivos; são aquelas situações do jogo que o tornaram inesquecível, como o Paulo Sousa na baliza no Bessa ou a primeira vez que nos levaram à bola e percebemos que queríamos ser aquelas pessoas ou, no mínimo, passar o resto da vida a olhar para elas; são as recordações infindas das peripécias que vivemos a tentar ver jogos de futebol, como aquela tarde diluviana no antigo estádio da Luz, e há quem se dê ao luxo de contar muitas.

Finalmente, há os jogadores com quem celebrámos. No caso do benfiquista, felizmente são muitos, talvez até demasiados. Somos uns ingratos, mas a culpa não é nossa. Gostaríamos de reservar um cantinho para todos eles no nosso coração, cada qual pelo seu motivo, mas por muito que tentemos, o tempo dir-nos-á que não há espaço para todos. O nosso coração é pequeno e sabem quem são os verdadeiros eleitos.

O meu pai é capaz de dizer de memória onzes dos anos 60 e 70. É uma coisa muito bonita, como decerto alguns de vocês felizardos já testemunharam com os vossos pais. A olho nu, o desenho de uma tática indica movimentos basculantes num relvado, mas um ouvido atento perceberá que a tática provoca oscilações fantásticas no verbo. Se não acreditam, experimentem dizer em voz alta o 4-4-2 dos vossos sonhos, pontuando devidamente como quem marcha em direção à baliza, até ao décimo primeiro jogador, e digam-me que não é poesia.

Lembramo-nos desses jogadores que nos mostraram o futebol como se fosse a primeira vez, dos que nos orgulharam de cada vez que beijaram o símbolo da camisola, dos que correram a celebrar mais vezes do que aquelas que conseguimos recordar. Jogadores com quem quase nos cansámos de ser felizes, até chegar o jogo seguinte.

Lembramo-nos desses jogadores porque nos tornaram melhores adeptos de um clube e do jogo. Tornaram-nos ainda mais apaixonados pelo futebol. Essa paixão, que em alguns casos virou amor, fez com que quiséssemos compreendê-los para além do golo. Os melhores são aqueles que nos disseram tudo o que sabiam. Tornaram-nos mais inteligentes. Com eles, aprendemos mais sobre o que faz com que nos apaixonemos desvairadamente por este jogo. Sem eles, porém, corremos o risco de nos desencantar. Todo o adepto de futebol apaixonado anseia por circunstâncias que o façam sentir-se vivo novamente, mas está mal equipado para dias como o de hoje - de camisola vestida a aplaudir um ídolo subitamente transformado em memória.

Gualter Fatia

Os rumores parecem confirmar-se e a primeira reação só pode ser de tristeza. Estou agradecido e sinto-me um sortudo por ter assistido a estes anos de Jonas no Benfica. Foi um dos melhores jogadores estrangeiros da história do Benfica. Veio de fora como um dos piores do mundo, segundo rezada a história, e eternizou-se como uma das raríssimas ocasiões em que um futebolista no Benfica do século XXI ombreou com os melhores da história do clube. Não estranhem por isso o tom de obituário ou a nostalgia. É mesmo um bocadinho de nós que se vai hoje. É este o Benfica que se passa de geração em geração, não a história de um trintão com dores de costas que foi atrás do dinheiro. Isso é outra história, e mal contada.

Sinto-me triste acima de tudo. Triste e um pouco preocupado, porque devo explicações a uma pessoa. Jonas é o único jogador que interessa ao meu filho de quatro anos, sócio desde que nasceu, a quem venho tentando explicar o que é o Benfica. Ele ainda não gosta exatamente de futebol, mas já gosta do Jonas. Aliás, o Tomás só conhece dois símbolos do Benfica: a águia Vitória e o Jonas. Sabe que o Benfica veste de encarnado, que é o maior clube do mundo, que a águia Vitória voa antes de cada jogo em casa, que as papoilas saltitam, e que o Jonas marca quase sempre.

Se é certo que nenhum adulto, por muito irracional que seja, espera realmente que os seus jogadores favoritos vivam para sempre, também ninguém espera que eles sejam raptados - nenhum adulto e muito menos um pai. Como é que eu explico a uma criança que o Jonas deixou de jogar no Benfica? Numa noite de sexta-feira, com a violência das piores notícias, eis o desafio: como explicar a uma criança algo que eu próprio não compreendo?