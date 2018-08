Ferreyra teve de ser resgatado de uma poça de whisky e antidepressivos, com Castillo já a caminho do hospital da Luz (diz Um Azar do Kralj

Vlachodimos

Aos sete minutos já os seus olhos acompanhavam-a-trajetória-da-bola ao mesmo tempo que reviravam após falha da defesa benfiquista. O homem que até há pouco semanas apresentava como principal mérito o facto de não ser Bruno Varela nem Mile Svilar recusa descansar após essa importante conquista. Algumas defesas muito seguras e esteticamente irrepreensíveis ajudaram a confirmar um empate que, mais do que aproximar o clube de um importante encaixe financeiro, permite a milhões de benfiquistas sonharem com mais uma época a dar baile a sportinguistas em noite de Champions.

André Almeida

Exibição de gala na noite em que completa 200 jogos. Estamos todos de parabéns: André Almeida pela longevidade e os benfiquistas por terem aprendido a fazer esta relação durar, com os seus altos e baixos, na pobreza e na riqueza, na saúde e na doença, nos golos de antologia e nos cruzamentos para a bancada. Ninguém é melhor do que André Almeida a fazer muito com pouco. Hoje buscar um passe estapafúrdio de Pizzi quase à bancada e avançou destemido com o amigo Salvio rumo à baliza contrária, dois proscritos de barba rija. Só regressou ao seu meio campo quando já estávamos a ganhar.

Rúben Dias

Haja inteligência. Se a cada jogo que faz, o valor do seu passe aumenta 5 milhões de euros, então deixemos o homem completar mais uma época ao serviço do Benfica e depois, sim, pode ir à sua vida - assim que os 255 milhões entrarem na conta.

Jardel

Exibição autoritária mas muitíssimo sóbria, em claro contraste com a gravata de Rui Vitória.

Grimaldo

Uma falha de marcação sua permitiu ao Fenerbahçe empatar e obrigou Rui Vitória a montar uma equipa ainda mais chatinha para a segunda parte. Perdoo, mas não esqueço.

Fejsa

Grande demonstração de benfiquismo. Apesar dos problemas físicos, Fejsa fez questão de jogar. Depois da interessante experiência que foi colocar Alfa Semedo no seu lugar frente ao Vitória de Guimarães, o sérvio pediu ao mister que não voltasse a pensar pela própria cabeça. Rui Vitória fez-lhe a vontade e quando assim é todos ganham.

Pizzi

Numa próxima entrevista conduzida por Carlos Dias da Silva, há uma pergunta a que importa responder: Pizzi, gostas mais do Loveless dos My Bloody Valentine ou do Souvlaki dos Slowdive? Para quem não percebeu esta referência, é uma referência a uma cena musical da década de 90 conhecida como shoegaze, assim denominada porque os tipos que lhe deram fama passavam a vida a distorcer o som das suas guitarras enquanto olhavam para os seus pés. Resumindo e concluindo, Pizzi: levanta a #?$%& da cabeça.

Gedson

Muito mal a realização da Sport TV ao omitir um dos mais importantes momentos da noite. Os espectadores pensaram que os cânticos na bancada já perto do final eram dedicados aos jogadores do Fenerbahçe, mas na verdade eram algumas centenas de observadores incapazes de disfarçar o êxtase. Torciam por Gedson Fernandes a cada posse de bola, desmarcação desenhada e sprint conduzido quase sempre sem descanso, atirando dinheiro para o relvado que os responsáveis da SAD se encarregaram de recolher no final, para posteriormente entregar a Jonas. Bonito gesto a apontar calmamente para o emblema nos festejos do golo, mas o ideal é ligarem diretamente para o Jorge Mendes. Obviamente o melhor em campo.

Salvio

Em cada dez reações do meu filho de quatro anos, oito são tentativas desesperadas de chamar a atenção, piadas tontas das quais só ele ri, parvoíces irreflectidas que irritam todos os presentes, ou reacções difíceis de compreender até para o mais paciente dos indivíduos. As outras duas são ele a mostrar que é a melhor coisa que já me aconteceu.

Cervi

Uma exibição plena de raiva e vontade de impressionar de um indivíduo que no fundo apenas deseja ser aceite, tal como a gravata de Rui Vitória.

Castillo

Ainda não ouviu gritarem o seu nome nas bancadas da Luz, mas já chamam por Nicolas Castillo na sala de raio-x do Hospital da Luz. Uma assistência para golo foi quanto bastou para nos vermos privados de mais um reforço, isto depois da depressão profunda em que Ferreyra se viu mergulhado. Por falar em avançados, já imaginaram a dupla temível que este menino vai formar com o Jonas? As máquinas do ginásio já tremem.

Ferreyra

Foram acordá-lo junto de uma poça de whisky e antidepressivos em que se encontrava desde sexta-feira passada. Assim que ficou sóbrio, foi a tempo de falhar duas ou três oportunidades de golo e voltar a questionar a sua presença física no mundo. O comentador da Sport TV explicou que Ferreyra rendia mais no Shakhtar porque jogava noutro esquema táctico desenhado por Paulo Fonseca. Dá que pensar.

Alfa Semedo

Entrou para segurar o empate, mas cedo percebeu que isso estava mais do que assegurado com a presença de Fejsa em campo. Acabou a participar em alguns contra-ataques como um daqueles guarda-redes ao domingo de manhã que pede para jogar à frente quando já ninguém pode com uma gata pelo rabo. Ou seja, não acertou uma.